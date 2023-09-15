"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 64 طن سلال غذائية في البنجاب بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 64 طنًا و125 كيلوجراماً من السلال الغذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقة مظفرقر بإقليم البنجاب المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.725 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.
يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربعة وتزن السلة الواحدة 95 كيلوجرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية، فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 37 منطقة في أقاليم السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا، وجلجت بلتستان، والبنجاب.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6.000 كرتون تمر في مديرية القطن بمحافظة مأرب، استفاد منها 18.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة ؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 3.000 كرتون تمر في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 18.000 فرد ، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.