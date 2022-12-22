"تدحملوا زين واشبعوا نوم".. "الزعاق": الأسبوع القادم برد الأزيرق وأطول ليالي السنة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: "تدحملوا زين واشبعوا نوم" فالأسبوع القادم برد الأزيرق وأطول ليالي السنة.. موضحًا أنه في فجر اليوم الخميس وصلت الشمس إلى أقصى ميل لها، ناحية الجنوب وتعامدت على مدار الجدي؛ وهذا يعني بداية البرد الفعلي، وأطول ليلة في السنة؛ فالبرد الفعلي لا يبدأ إلا إذا انحرفت الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، والعامة يقولون: "لا برد إلا ما بعد الانصراف".
وأضاف الزعاق: "بما أن الشمس بعيدة عنا بمسافة 158 كيلومترًا؛ فإن هذا اليوم سيتأخر لـ7 أيام تقريبًا، وفي المجمل سنعيش هذه الأيام أطول ليالي، وأقصر نهار في السنة".
ولفت في فيديو على حسابه بتويتر إلى أن الشمس إذا انقلبت من الجنوب إلى الشمال في 21 ديسمبر، نعيش أطول ليالي السنة.. وإذا انقلبت في حركتها من الشمال إلى الجنوب في 21 يونيو نعيش أطول ليالي السنة، وفي العبورين في 11 مارس و27 سبتمبر، يتساوى طول الليل مع النهار.