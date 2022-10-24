ميناء جدة الإسلامي يستقبل أول سفينة على خط MSC الملاحي الجديد

ويوفر الخط الملاحي "هملايا" خدمة الربط بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ: "كولمبو، نهافا شيفا، موندرا، صلالة، ميناء الملك عبدالله، فالنسيا، فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، وأنتويرب" مباشرةً بواسطة 11 سفينة رئيسة من ضمن 730 سفينة، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية للواحدة منها ما يعادل 14 ألف حاوية قياسية.