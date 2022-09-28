"الإبراهيم" يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه وأيده الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً لسموه دوام التوفيق لإكمال مسيرة الطموح والعطاء والإلهام والإنجاز.