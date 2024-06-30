بريدة.. متنزه القصيم الوطني يشهد أول ولادة للمها العربي

شهد متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة أول ولادة للمها العربي التي تم إطلاقها في المتنزه بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ ضمن برنامج إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، ويحافظ عليها المركز عبر توفير موائلها داخل مواقع الغطاء النباتي.
وعلّق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر حسابه في منصة X قائلاً: "مولود المها العربي يزين متنزه القصيم الوطني كإحدى ثمرات التعاون والتكامل بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر".
يُشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق في شهر ديسمبر 2023م ولأول مرة في منطقة القصيم، 6 من المها العربي في متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة.