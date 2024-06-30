بريدة.. متنزه القصيم الوطني يشهد أول ولادة للمها العربي

شهد متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة أول ولادة للمها العربي التي تم إطلاقها في المتنزه بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ ضمن برنامج إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، ويحافظ عليها المركز عبر توفير موائلها داخل مواقع الغطاء النباتي.