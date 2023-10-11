"هيئة الاتصالات" تعلن مبادرة عالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مبادرة "تطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، التي ستقود لتطبيق التنظيمات بشكل تجريبي في دول زيمبابوي ورواندا وباراغواي، وتسهم في وضع حجر الأساس لبناء تنظيمات ومعايير للحد من النفايات الإلكترونية عالميًّا؛ حيث يصل حجمها إلى 54 مليون طن سنويًّا؛ فيما يعاد تدوير 17% منها، مساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية إلى 15 طنًّا متريًّا.