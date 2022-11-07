"بدجت" تعزز أسطولها بـ 50 سيارة هافال

مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس حرص "بدجت" على تعزيز أسطولها بأفضل أنواع السيارات لتواكب الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة كإحدى نتائج رؤية المملكة 2030، وأضاف قائلاً: "نسعد في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بالتعاون مع شركة مميزة في قطاع تأجير السيارات الذي يعدّ من القطاعات الحيوية الداعمة لهذا النمو، فقد استطاعت شركة "بدجت" أن تحقق قفزات مميزة وضعتها في مقدمة الشركات المزودة لهذه الخدمة في المملكة، بفضل أسطولها الضخم والمتنوع، والخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها بأسلوب عصري، ولن يكون هذا التعاون الأخير بيننا بل سوف يكون هناك تعاون مستمر مستقبلاً بإذن الله".