"بدجت" تعزز أسطولها بـ 50 سيارة هافال

اتفقت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة وكلاء جريت وول، هافال وتانك في المملكة مع الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" العلامة الشهيرة في قطاع تأجير السيارات؛ على توقيع عقد شراكة بين الجانبين تقوم بموجبه شركة توزيع وتسويق السيارات بتزويد "بدجت" مبدئياً بخمسين سيارة من مختلف فئات سيارات هافال المميزة والتي ستكون متاحة لخدمة عملاء "بدجت".
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية مؤخراً بين المهندس ماجد الشهراني المدير التنفيذي في شركة توزيع و تسويق السيارات المحدودة والأستاذ فواز دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" وبحضور الأستاذ أحمد عادل مدير قطاع المشتريات في "بدجت" و كلٍ من الأستاذ شادي باحنشل مدير عام التسويق والأستاذ بدر خوجندي مدير المبيعات في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة.
وبهذه المناسبة أكّد المهندس ماجد الشهراني المدير التنفيذي في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة على النجاحات الكبيرة التي حققتها سيارات هافال في السوق السعودي نظير الإقبال المميز على اقتنائها وهو ما يعدّ امتداداً لنجاحات هافال عالمياً.
مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس حرص "بدجت" على تعزيز أسطولها بأفضل أنواع السيارات لتواكب الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة كإحدى نتائج رؤية المملكة 2030، وأضاف قائلاً: "نسعد في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بالتعاون مع شركة مميزة في قطاع تأجير السيارات الذي يعدّ من القطاعات الحيوية الداعمة لهذا النمو، فقد استطاعت شركة "بدجت" أن تحقق قفزات مميزة وضعتها في مقدمة الشركات المزودة لهذه الخدمة في المملكة، بفضل أسطولها الضخم والمتنوع، والخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها بأسلوب عصري، ولن يكون هذا التعاون الأخير بيننا بل سوف يكون هناك تعاون مستمر مستقبلاً بإذن الله".
من جانبه، تحدث الأستاذ فواز دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" قائلاً " نحرص في "بدجت" على تعزيز أسطولنا بشكل مستمر بالسيارات الحديثة ومن مختلف الفئات من أجل مواكبة تطلعات عملائنا وتلبية احتياجاتهم لمختلف ظروف الاستخدام، واتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة لتزويد "بدجت" بسيارات هافال التي أكدت قيمتها وجودتها في السوق السعودي يأتي في ظل استراتيجينا القائمة على جلب الأفضل دائماً لتحديث أسطول سياراتنا لنكون دائماً في موضع ثقة عملائنا".