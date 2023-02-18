المؤتمر السنوي لطب وجراحة السمنة يختتم برنامجه العلمي بالرياض بـ24 ورقة عمل

وأوضح أن الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة هي أحد الجمعيات العلمية المهتمة بهذا الأمر في الجانب الطبي والجانب الجراحي والتي تسعى دومًا في العمل على عدة محاور؛ منها الاهتمام بتثقيف وتوعية المجتمع من حيث الوقاية، وطرق العلاج السليمة والمعتمدة عالميًّا، وتنمية قدرات المختصين في علاج السمنة في كل تخصصاتها؛ ومنها الطب الباطني وعلاج وجراحات السمنة والمختصين في التغذية العلاجية، وكذلك استشاريو وأطباء الجهاز الهضمي والرعاية الأولية وأخصائيو الغدد وأمراض السكري، فجميع تلك التخصصات تشترك في تقديم خدمات وقائية علاجية تثقيفية لمن يعاني من السمنة.