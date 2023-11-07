تنبيهات الأرصاد.. أمطار غزيرة على جازان والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً باللون الأحمر لمنطقة جازان من حالة أمطار غزيرة تصحب بتأثير رياح شديدة السرعة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج.
وقال المركز إن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً وتشمل فرسان.
ونبّه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق وبلجرشي والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 11 مساءً.