تنبيهات الأرصاد.. أمطار غزيرة على جازان والباحة

ونبّه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق وبلجرشي والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.