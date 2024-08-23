"ويندام" تحقق نمواً قياسياً في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال النصف الأول من العام

في إطار استراتيجيتها الطموحة لتوسيع حضورها وتعزيز علاماتها التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تواصل شركة ويندام تحقيق نجاحات بارزة في عام 2024، إذ تزامن هذا النمو مع تعافي قطاع السياحة في أوروبا خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تجاوز عدد الوافدين الأجانب (+6%) ومدة الإقامة (+7%) مستويات عام 2019، محققاً زيادات سنوية بنسبة 12% و10% بالترتيب[1]، كما توقعت الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) ارتفاع حجم حركة الطيران في أوروبا بنسبة 5.9% خلال عام 2024، مع تسجيل نمو إضافي بنسبة 5.5% في عام 2025[2].

ومن بين أبرز إنجازات الشركة خلال النصف الأول من العام:

● إتمام تجديدات شاملة لفندق ويندام فروتسواف المدينة القديمة، ليصبح بذلك أكبر فندق في مدينة فروتسواف، فبعد الانتهاء من أعمال التجديد في أبريل 2024، تم إضافة 152 غرفة جديدة، ليصل إجمالي عدد الغرف في الفندق إلى 357 غرفة.

● افتتاح فندق "سوبر 8 باي ويندام" في مدينة دورهام الذي تلا دخول العلامة التجارية إلى السوق البريطانية عبر افتتاح فندق في تشيستر العام الماضي، ويُبرز الفندق الجديد التزام ويندام بالاستدامة البيئية من خلال حصوله على تصنيف المستوى الخامس في برنامج "ويندام جرين"، وهو أعلى تصنيف ضمن مبادرات الاستدامة التي تتبناها الشركة.

● افتتاح أول فندق من فئة "دولتشي باي ويندام" في تركيا، وهو فندق "دولتشي باي ويندام تشيشمي ألاكاتي"، الذي بدأ باستقبال ضيوفه في يونيو الماضي، والذي يتميز بمجموعة من الخدمات والمرافق الراقية، حيث يضم 155 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى شاطئ خاص وحدائق واسعة، كما يحتوي على قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات، ومركز للياقة البدنية والسبا، ومطعم يقدم أشهى المأكولات المتوسطية.

وفي إطار التوسع المستمر لشركة ويندام في تركيا، تم افتتاح أربعة فنادق جديدة أخرى، وهي: فندق وسبا "اف تي لوتس ترمال"، ضمنمجموعة العلامات التجارية من ويندام؛ فندق "ويندام داتكا بيريللي باي"؛ وبالتالي بلغ إجمالي عدد عقارات ويندهام في تركيا ما يقرب من 120 عقاراً اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024.

● توسيع حضورها في السوق الهندي من خلال افتتاح ثلاثة فنادق جديدة، شملت فندق "ذا إيرث أمريتسار"، ضمن مجموعة العلاماتالتجارية التابعة لويندام؛ وفندق "رامادا إنكور باي ويندام أودايبور روبناجار"؛ وفندق "رامادا باي ويندام جوراخبور جور اخناث مانديررود".

● افتتاح فندق "دولتشي باي ويندام فرساي – دومين دو مونتسيل"، وهو منتجع فاخر يضم 178 غرفة ويقع في ضواحي باريس، على بُعد دقائق قليلة من قصر فرساي الشهير، ويتميز الفندق بحدائقه الساحرة التي تمتد على مساحة 14 هكتاراً، ويضم مجموعة من المرافق الراقية، بما في ذلك مطعمين، وباراً يضم تراساً يوفر إطلالات خلابة، بالإضافة إلى مركز مؤتمرات حديث يشتمل على 18 قاعة اجتماعات، كما يحتوي المنتجع على مركز سبا ولياقة بدنية مجهز بالكامل لتلبية احتياجات الضيوف.

● مظهر جديد وعصري لعلامة تريب باي ويندام، يهدف إلى تمكين المالكين من تنفيذ تحديثات بتكلفة معقولة مع الحفاظ على الطابع الفريد لكل عقار.