42 مئوية.. حفر الباطن الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت حفر الباطن 42 مئوية فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.