أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 92.27 دولار للبرميل

من ناحية أخرى، توقّعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، ارتفاع متوسط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من أكبر 7 حقول بمقدار 104 آلاف برميل ليصل إلى 9.105 مليون برميل يومياً في نوفمبر المقبل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.