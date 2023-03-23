بلديات الطائف تسجل 200 مخالفة وتحذر من تجاوز النظام لتحقيق مكاسب سريعة في رمضان

وبدأت الأمانة في تنفيذ برنامج متكامل للنظافة والصحة العامة مع اعتماد خطة للطوارئ وقت الحاجة، وتنفيذ برنامج رقابي لصحة البيئة بما يدعم جهود الإصحاح البيئي بالمحافظة خلال الفترة القادمة، وتعزيز برامج مراقبة الأسواق والباعة الجائلين وضبط بسطات المأكولات والمشروبات الرمضانية، واستمرار متابعة مخالفات البناء، وصيانة وتجهيز المرافق البلدية، ودعم مشاركة مندوبي الأمانة في لجان العمل المختصة بالتنسيق المتكامل مع شركاء الأمانة.