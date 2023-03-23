بلديات الطائف تسجل 200 مخالفة وتحذر من تجاوز النظام لتحقيق مكاسب سريعة في رمضان

شاركت 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية بالطائف مدعومة بمراقبي الإدارات الإشرافية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها الرقابية الموسمية لشهر رمضان المبارك 1444هـ، وتم ضبط أكثر من 200 مخالفة للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية في الأسواق والمطاعم ومواقع التحضير والبسطات الثابتة والمتنقلة خلال اليومين الماضيين.
وحذرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه باستغلال شهر رمضان في تجاوز النظام لتحقيق مكاسب سريعة بطريقة غير نظامية بأنه سيتعرض للعقوبات الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية، وأنها لن تتهاون حيال أي مخالفة تطال صحة المستهلك.
وبدأت الأمانة في تنفيذ برنامج متكامل للنظافة والصحة العامة مع اعتماد خطة للطوارئ وقت الحاجة، وتنفيذ برنامج رقابي لصحة البيئة بما يدعم جهود الإصحاح البيئي بالمحافظة خلال الفترة القادمة، وتعزيز برامج مراقبة الأسواق والباعة الجائلين وضبط بسطات المأكولات والمشروبات الرمضانية، واستمرار متابعة مخالفات البناء، وصيانة وتجهيز المرافق البلدية، ودعم مشاركة مندوبي الأمانة في لجان العمل المختصة بالتنسيق المتكامل مع شركاء الأمانة.
وشدد أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي على كافة التدابير لمنع التجاوزات الصحية وتوفير كافة الطاقات والإمكانيات لراحة الأهالي من مواطنين ومقيمين وزوار وسياح، مشيراً إلى أن الأمانة تغطي بخدماتها الرقابية طرق العمرة للقادمين من المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية لعبور مواقيت العمرة بالطائف وهما ميقات (قرن المنازل) بالسيل الكبير، وميقات وادي محرم بالهدا.
وباشرت فرق الرقابة الميدانية أعمالها من خلال متابعة الأسواق والمراكز والشوارع التجارية، والاهتمام بتوفير الاشتراطات الصحية بمواقع تحضير الأطعمة والمشروبات والحلوى الرمضانية، ومنع تداول أي حلويات أو مشروبات أو أطعمة رمضانية غير معروفة المصدر، أو مواقع التحضير
وكشفت الجولات الرقابية الماضية عن استغلال العديد من المواقع لمستودعات ومواقع منزوية وبعيدة عن عين الرقيب لممارسة إعداد الأطعمة والمعجنات الرمضانية بشكلٍ مخالف، مما أوقعهم تحت طائلة العقوبات النظامية وإقفال هذه المرافق.