"إغاثي الملك" يدشّن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان

ويستهدف إجمالي المشروع توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربعة، وتزن السلة الواحدة 95 كيلوجرامًا تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًّا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 37 منطقة متضرّرة من الفيضانات في أقاليم: السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا، وجلجت بلتستان، والبنجاب.