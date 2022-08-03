في ختام "هجن اللقايا": أول هاتريك للشحانية.. و"شعوان" يقتنص الأسرع

وجاءت نتائج الفائزين في المراكز الأولى بالأشواط الأخرى على النحو الآتي:

"العبور" لسلطان سالم الحربي، "بينونه" لأحمد سليمان المسعودي، "تهاني" لمحمد سعيد الكتبي، "جبل دخان" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "جلمودة" لهجن الطايلات.