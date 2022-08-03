في ختام "هجن اللقايا": أول هاتريك للشحانية.. و"شعوان" يقتنص الأسرع

سجَّلت هجن الشحانية من قطر أول هاتريك بعد فوز أربع مطايا مملوكة للشعار في ختام سباقات فئة اللقايا لمسافة 4 كم، ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد 2022.
وتفصيلاً، فازت المطايا "السيف والعنود والريان والوافي" بالمراكز الأولى في الأشواط "الرابع والسابع والثامن والعاشر".
ومن جهة أخرى، اقتنص القعود "شعوان" لمحمد عيد العطيات الفوز بالأسرع في جميع الأشواط العشرة المخصصة للفترة المسائية؛ إذ جاء توقيته بـ (6:29.173) بعد انتزاعه المركز الأول في الشوط الثاني.
وجاءت نتائج الفائزين في المراكز الأولى بالأشواط الأخرى على النحو الآتي:
"العبور" لسلطان سالم الحربي، "بينونه" لأحمد سليمان المسعودي، "تهاني" لمحمد سعيد الكتبي، "جبل دخان" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "جلمودة" لهجن الطايلات.