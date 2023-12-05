يومان حتى انطلاق مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"

• مجموعة متنوعة من الندوات وورش العمل سيتضمنها المؤتمر على مدار اليوم وبمشاركة متحدثين من جميع أنحاء العالم
• الشراكة مع "ديمو لاب" لعرض أحدث ابتكارات رواد الصناعة
كشف مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" عن إطلاق "ديمو لاب" كمساحة متميزة لعرض أحدث ابتكارات العلامات التجارية الرائدة في صناعة الموسيقى وإبداعاتها وخدماتها. وعلى مدى أيام مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، الذي سيعقد في الفترة من 7-8-9 ديسمبر الجاري، وسيقام بحي أجاكس في الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث ستتاح فرصة فريدة أمام الزوار والحضور للتواصل في تجربة تفاعلية مع أبرز العلامات التجارية مثل ساوندكلاود وبارادايس وورلدوايد وكلية بيركلي للموسيقى وإلأكوستيكس وميرواس ودولبي وأنغامي وجاميرز آرينا.
وسوف يمكن المؤتمر ضيوفه من تسليط الضوء على مستقبل الموسيقى، وإتاحة منصة للاستكشاف اتجاهات الصناعة، إلى جانب بناء العلاقات المثمرة والتواصل المباشر مع أحدث تطورات الموسيقى والتكنولوجيا وإبداعات العلامات التجارية في ديمولاب.
وفي أجواء مدينة الرياض الرائعة، سيكون "إكس بي لمستقبل الموسيقى" محور حديث العالم عن مستقبل الموسيقى، على مدى فعاليات المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي إقامة فعالياته قبيل انطلاق مهرجان "ساوندستورم"، أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة.
وسوف تستكشف جلسة استثنائية بعنوان "اكتشف مستقبل الموسيقى على نطاق عالمي في 'إكس بي يقدّم: المشهد الموسيقي في كوريا الجنوبية'، الرؤية المبتكرة والمواهب الناشئة داخل المشهد الموسيقي في كوريا الجنوبية، حيث تتناول التغيرات الموسيقية التي تشهدها كوريا الجنوبية، من ظاهرة الكِي بُوبْ الشهيرة إلى أشكال أخرى في التعبير الفني، وستسلّط حلقة النقاش المكونة من رواد الصناعة في كوريا الجنوبية مثل خوليو غالفيز، إيدج باموت، كوريا تاون أسيد، وألباس الضوء على مستقبل الموسيقى في البلاد، والأثر المحتمل الذي قد تُحدثه هذه الموسيقى على الساحة العالمية.
ويشمل برنامج "إكس بي لمستقبل الموسيقى" 135 جلسة حوارية تناقش المحاور الأربعة الرئيسية للمؤتمر وهي الموهبة، والمشهد، والتأثير، والابتكار، بمشاركة 286 متحدثًا دولياً وإقليمياً ومحلياً، ليشكل المؤتمر فرصة حقيقية لبناء التواصل بين خبراء الموسيقى والمواهب المحلية والإقليمية. وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر هذا العام شخصيات بارزة، مثل بلقيس فتحي، ونيكول مودابر، وساتوشي تومي، وحميد الشاعري، ومحمد حماقي والدي جي ميشيل.
ويتيح المؤتمر فرصة اكتشاف تجارب متميزة تشمل الفعاليات والمعارض والعروض الحية، بمشاركة أكثر من 150 فناناً سيقدمون العروض في برنامج "إكس بي الليل" ليكون نافذة فريدة على الساحة الموسيقية المزدهرة في الشرق الأوسط.
يهدف مؤتمر إكس بي هذا العام إلى إلهام الجيل القادم من عشاق الموسيقى، لذلك سيكون هناك سلسلة من الأنشطة المشوقة للاستمتاع بها من قبل الأطفال، مثل "تعلم النغمات الموسيقية مع مكان" و"تعلم كيفية العزف على العود" و"بناء آلتك الموسيقية".
ويجمع المؤتمر مواهب من 30 جنسية حول العالم، ما يثري التواصل بين الفنانين ويدعم تطبيق الأفكار والمشاريع الفنية الجديدة ويلهم التطور والإبداع الفني والموسيقي مع زيادة في عدد الجلسات بنسبة 77.63% وبنسبة 47.42% في عدد المتحدثين مقارنة بنسخة العام الماضي 2022 التي شهدت جلسات نقاشية حول تمثيل المرأة في الصناعة وإيرادات صناعة الموسيقى وعرض رؤى من فنانين دوليين، من بينهم ديفيد جيتا ودي جي خالد وهاردويل وآمي طومسون وماثيو نويلز وآخرين.