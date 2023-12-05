يومان حتى انطلاق مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"

وسوف تستكشف جلسة استثنائية بعنوان "اكتشف مستقبل الموسيقى على نطاق عالمي في 'إكس بي يقدّم: المشهد الموسيقي في كوريا الجنوبية'، الرؤية المبتكرة والمواهب الناشئة داخل المشهد الموسيقي في كوريا الجنوبية، حيث تتناول التغيرات الموسيقية التي تشهدها كوريا الجنوبية، من ظاهرة الكِي بُوبْ الشهيرة إلى أشكال أخرى في التعبير الفني، وستسلّط حلقة النقاش المكونة من رواد الصناعة في كوريا الجنوبية مثل خوليو غالفيز، إيدج باموت، كوريا تاون أسيد، وألباس الضوء على مستقبل الموسيقى في البلاد، والأثر المحتمل الذي قد تُحدثه هذه الموسيقى على الساحة العالمية.