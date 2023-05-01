ضبط 273 مخالفاً في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في الرعي الجائر، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وقطع السياج، والاحتطاب، والدخول للأماكن الممنوعة والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك، وتراوحت قيمة المخالفات ما بين 500 ريال و25 ألف ريال.