"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة عقب تحديث أمني في Mozilla

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات "موزيلا" Firefox، Firefox ESR
وقال المركز اليوم إن التحديث قد يسمح للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمات الخداع - (Click-Jacking)، وأعطال في الذاكرة.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-19/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-20/
ولفت إلى أن يدعم Firefox التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release