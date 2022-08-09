وزير العدل يقرّ ثلاثة مسارات لاختبار المرشحين للقضاء

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد شدد في لقاء سابق مع الملازمين القضائيين على أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق، مشيراً إلى أن هذه الغاية لها وسيلتان؛ الأولى إجرائية، وهي التطبيق الواعي الدقيق للإجراءات كونها تحوي الضمانات، والثانية تطبيق القوانين على الوقائع، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.