ولي العهد والرئيس التركي يتبادلان التهاني هاتفيًّا بعيد الأضحى المبارك

تلقَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، هنَّأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وتبادل سمو ولي العهد التهنئة مع رئيس جمهورية تركيا بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.
وأعرب رئيس جمهورية تركيا عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيدًا بحُسن التنظيم.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والسبل الكفيلة بتعزيزها.