ولي العهد والرئيس التركي يتبادلان التهاني هاتفيًّا بعيد الأضحى المبارك

تلقَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، هنَّأه فيه بعيد الأضحى المبارك.