مركز العمليات الأمنية يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية، الصياهد، شمال مدينة الرياض، الذي سيقدم فيه لزوار المهرجان عددًا من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023م.
وتأتي مشاركة المركز الوطني للعمليات الأمنية في المهرجان بهدف التعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها رقم الطوارئ (911) للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.
وتعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي نفذتها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن معرض وزارة الداخلية يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية.
وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.