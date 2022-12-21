مركز العمليات الأمنية يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية، الصياهد، شمال مدينة الرياض، الذي سيقدم فيه لزوار المهرجان عددًا من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023م.