انبثق بفكرة من ولي العهد.. أمر سام بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية

ويهدف المعهد إلى التأكيد على الهوية الوطنية عبر إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، وتشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية تناسب تطلعاتهم، وتقدير الحرفيين المتميزين وذوي الريادة لإسهاماتهم في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لمواصلة أعمالهم والتعريف بها، والمساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية، ورفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محليًّا ودوليًّا، وتشجيع الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.