"العقيلي": يوم العَلم.. راية ترفرف أعلى رؤية ألهمت العالم بنجاحها

تحتفي المملكة، اليوم السبت، بيوم العَلم الذى يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام، وهو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز --طيّب الله ثراه- العَلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.
في هذا السياق أوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم بن سعود العقيلي؛ أن كلمات: «سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء.. مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء.. وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ.. يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ».. لم تكن كلمات تُقال أمام العَلَم، لتحيته؛ بل قصة ارتباط عميقة وعظيمة، بين الشعب، والوطن، والقادة.
وأضاف العقيلي؛ جاء الأمر الملكي هذا العام، بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام، يوماً خاصاً بالعَلم، يوماً يختصر حكاية شعبٍ ومملكة أخذت على عاتقها أن تكون في الطليعة، وأن تظلّ الراية مرفوعة عالية، تُطاول عنان السماء.
وأضاف، لا شيء يُبهج النفس أكثر من مشاهدة العَلم السعودي يخفق فوق «البنيان العالية، والمصانع، والمكاتب، والمحافل الدولية»؛ ليعكس تاريخاً كاملاً من العمل والكفاح، للوصول إلى تلك النقطة، راية لم ولن تتغيّر بمرور العقود؛ ليظل «سيف الحسم والكفاح» مرفوعاً عالياً، وسط اللون الأخضر، الذي يدل على رياض الجنة.
وتابع العقيلي، «يوم العَلم» يأتي في عامه الأول، وسط تحولاتٍ جذرية يشهدها العالم والمنطقة.. تحولات ترسم شكل المستقبل، الذي قرّرت فيه المملكة أن تكون رايتها في مصاف الدول الكبرى بأيادي أبنائها، فنشهد طفرة في التوطين والصناعة الوطنية بأيادٍ سعودية، فهو عَلم يرفرف الآن فوق «رؤية»، ألهمت العالم بنجاحها، وتصميمها على حجز المقاعد الأولى في جميع المجالات، «رؤية المملكة 2030» التي أطلقها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ظهرت ثمارها أمام الجميع، فالآن، نجد المنتجات الوطنية في الأسواق، وسط تنوّع لمصادر الدخل؛ لتثبت المملكة بأنها تمتلك ما هو أكبر وأغلى من النفط، وهو «الأيادي السعودي المنتجة»، التي أثبتت نجاحات في مجالات عديدة، بداية من الغذاء حتى الفضاء.
وأخيراً وليس آخراً، عندما يحتفل الشعب السعودي بـ«يوم العلم»؛ إنما يحتفل بِعَلَمٍ، صاغته يد الكرامة والمجد والكبرياء، فَرَفْرَفَ في ميادين الشرف، وأثبت أن للعَلم هيبته.