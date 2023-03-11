"العقيلي": يوم العَلم.. راية ترفرف أعلى رؤية ألهمت العالم بنجاحها

وتابع العقيلي، «يوم العَلم» يأتي في عامه الأول، وسط تحولاتٍ جذرية يشهدها العالم والمنطقة.. تحولات ترسم شكل المستقبل، الذي قرّرت فيه المملكة أن تكون رايتها في مصاف الدول الكبرى بأيادي أبنائها، فنشهد طفرة في التوطين والصناعة الوطنية بأيادٍ سعودية، فهو عَلم يرفرف الآن فوق «رؤية»، ألهمت العالم بنجاحها، وتصميمها على حجز المقاعد الأولى في جميع المجالات، «رؤية المملكة 2030» التي أطلقها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ظهرت ثمارها أمام الجميع، فالآن، نجد المنتجات الوطنية في الأسواق، وسط تنوّع لمصادر الدخل؛ لتثبت المملكة بأنها تمتلك ما هو أكبر وأغلى من النفط، وهو «الأيادي السعودي المنتجة»، التي أثبتت نجاحات في مجالات عديدة، بداية من الغذاء حتى الفضاء.