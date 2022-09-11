دفعة سبتمبر في حسابات مستفيدي "حساب المواطن".. 3.2 مليار ريال لـ 10.1 مليون مستفيد

وجدّد الهاجري، تأكيداته على أهمية إفصاح المستفيدين من دعم البرنامج، عن جميع أنواع الدخل، كالدخل الناتج عن الراتب الشهري شاملًا جميع البدلات، إضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها، حيث إن معايير الاستحقاق في البرنامج تعتمد على عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع دخلهم الشهري، ويجب على المستفيد الرئيس الإفصاح عن أي بيانات يطرأ عليها أي تغيير في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من حدوثها.