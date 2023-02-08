تدشين جائزة "تعليم جازان" للتميز "متوهجون"

دُشن، صباح اليوم الأربعاء، جائزة تعليم جازان للتميز "متوهجون"، على مسرح الإدارة العامة لتعليم جازان، برعاية مديرها ملهي بن حسن عقدي.
وأكّد مدير عام التعليم بالمنطقة "عقدي"، أهمية الجائزة التي تأتي ضمن إسهامات الإدارة العامة لإطلاق المبادرات الاستثنائية، بما يضمن تجويد العمل لدى المجتمع التعليمي، وتشجيع إيجاد التعادل والتنافس الإيجابي بين أفراده.
وأيضًا بما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم لإيجاد التنافس بين منسوبي التعليم، والسعي نحو الصدارة والتميز في البحث والابتكار العلمي.
وقال "عقدي": إن "متوهجون" تعدّ مبادرة مهمة لكونها جائزة تعمل على المحاكاة الذكية للعديد من الجوائز المحلية والإقليمية وتكريم المتميزين في مجال العمليات الفنية والإدارية وعمليات التعليم والتعلم.
وقدّم شكره لمركز التميز على ما بذله من جهود أسهمت في ظهور هذه الجائزة في إطارها النهائي، حاثًّا أفراد المجتمع التعليمي على المسارعة للمشاركة في الجائزة، سائلًا الله عز وجل لهم التوفيق.
وتنطلق جائزة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للتميز "متوهجون"؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي، وتحفيز المجتمع التعليمي نحو الأداء المتقن ونشر ثقافة التميز والتكريم للمبدعين، وتشجيع الممارسات الفاعلة، من خلال العديد من المجالات والمعايير التي تقيس جوانب التميز للمرشحين بموضوعية وحيادية تسمح بالإبداع والابتكار والتنافس الإيجابي، وتسهم في تحقيق تطلعات وطموحات التعليم؛ استنادًا لرؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.
وتأتي جائزة "متوهجون" انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في إيجاد مجتمع تعليمي متميز، ورسالتها الهادفة إلى تأهيل المجتمع التعليمي لحصد الجوائز محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتشجيع الممارسات المتميزة وتكريم المبدعين والمتميزين وإبراز منجزاتهم.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع فئات المجتمع التعليمي، وإذكاء روح التنافس لديهم وإبراز منجزاتهم بصفة مستمرة؛ لتحقيق الإبداع والتميز وريادته، وإبراز دور المتميزين علميًّا وإداريًّا، وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع، ونشر الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة للارتقاء بمستوى الأداء، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت؛ لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، وتأهيل المجتمع التعليمي للمشاركة في مسابقات وجوائز على المستوى الوطني والدولي.
وتتكوّن الجائزة من ستة فروع تتمثل في: الطالب المتميز، والمعلم المتميز، والتربوي المتميز، والموظف الإداري المتميز، إضافة إلى فئة التميز المدرسي، والتميز المؤسسي، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والمشرفين التربويين والمشرفات، والمعلمين والمعلمات، ووكلاء المدارس والوكيلات، والموجهين الطلابيين والموجهات، ورواد النشاط الطلابي والرائدات، والموظفين الإداريين والموظفات، والمدارس الحكومية والأهلية، عبر جوائز تزيد قيمتها على 150 ألف ريال.