تدشين جائزة "تعليم جازان" للتميز "متوهجون"

وتتكوّن الجائزة من ستة فروع تتمثل في: الطالب المتميز، والمعلم المتميز، والتربوي المتميز، والموظف الإداري المتميز، إضافة إلى فئة التميز المدرسي، والتميز المؤسسي، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والمشرفين التربويين والمشرفات، والمعلمين والمعلمات، ووكلاء المدارس والوكيلات، والموجهين الطلابيين والموجهات، ورواد النشاط الطلابي والرائدات، والموظفين الإداريين والموظفات، والمدارس الحكومية والأهلية، عبر جوائز تزيد قيمتها على 150 ألف ريال.