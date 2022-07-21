"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والربع الخالي ووادي الدواسر

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)، قد يمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. ولا يُستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.. ويستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.