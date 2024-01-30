قد تمتد لأجزاءٍ من مكة.. "فرص الهطولات تتزايد" في جازان وعسير والباحة

يشير آخر التوقعات الجوية إلى ازدياد فرص هطول أمطار محلية متفرقة خلال الساعات القليلة القادمة في المناطق الواقعة جنوب غرب المملكة؛ حيث تكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة بوجه عام، تحديداً في مناطق: جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة.
ووفق موقع "طقس العرب"، تستمر فرص الأمطار خلال ساعات العصر والمساء، على أن تبدأ بالتراجع تدريجياً مع ساعات الليل، ليصبح الطقس بارداً بوجه عام، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر بينما يكون شديد البرودة في أجزاء من شمال المملكة.
كان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة (الطائف)، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ خفيفة على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية (طريف-عرعر)، والجوف (القريات)، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، بينما يستمر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ويمتد إلى الطائف.