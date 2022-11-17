"الربيش": كلفة مريض السرطان في العالم نصف مليون دولار.. ويعالج في السعودية مجانًا

أكدت رئيسة مؤتمر الملخصات العلمية لجراحة أورام النساء الذي أقيم بالمنطقة الشرقية الدكتورة سارة الربيش، استشاري جراحة أورام النساء، أن القطاع الصحي في المملكة يشهد تطورًا صحيًا متكاملاً في المجالات كافة، حيث يحظى المواطن والمقيم برعاية صحية فائقة.
وقالت الربيش: العلاج الطبي مهم، ونهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تغطية آخر الأبحاث السريرية والمتعددة والأبحاث الطبية الحيوية في أمراض الأورام النسائية.
وأضافت: تطعيم التهاب الفيروس الحليمي يقي من سرطانات الرحم، و70% من سرطانات عنق الرحم بسبب الفيروس.
وأردفت: شركات التأمين تتحمل تكاليف علاج أمراض السرطان بتوجيه من الدولة، وتكلفة العلاج خارج المملكة تصل إلى نصف مليون دولار للمريض، بينما يتم علاج المريض في السعودية مجانًا.
وتابعت: يحظى المؤتمر بمشاركة العديد من الأطباء والاستشاريين والمختصين في طب الأورام، وسيشهد العديد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية واستعراض التجارب الناجحة وطرق العلاج وآخر المستجدات العلاجية وعرض العمليات الناجحة.
وقالت "الربيش": المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام تشهد استعراض كل المستجدات في طب أورام النساء عبر أكثر من 40 محاضرة وجلسة علمية، بالإضافة إلى إقامة معرض مصاحب يستعرض أهم الممارسات الصحية في أمراض وجراحة أورام النساء.
وأشارت إلى رعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي والتي جسدت الاهتمام برعاية كل ما يخدم القطاع الصحي في المنطقة لاستمرار تطويره والوصول بالخدمة الصحية إلى أعلى مستوياتها.
من جانبه، قال "العريفي": البحوث والملخصات العلمية العالمية في مجال أبحاث جراحة اورام النساء يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة القطاع الصحي ونشر العلم وتطوير العاملين في القطاعين العام و الخاص، ومثل هذه الملخصات تسهم في الارتقاء بالرعاية الصحية بوجه عام.
وأضاف: الحضور المتنوع من جميع مناطق المملكة ينعكس إيجابيًا على رفع أداء معايير جودة العمل.
وأقيمت فعاليات الاجتماع الأول لأفضل الملخصات العلمية للجمعية الأمريكية لجراحة اورام النساء SGO، وذلك لأول مرة في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أيام، ويشهد الحدث تنظيم أكثر من 40 محاضرة توعوية وتثقيفية وجلسات علمية في جراحة أورام النساء في مدينة الخبر.