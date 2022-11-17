"الربيش": كلفة مريض السرطان في العالم نصف مليون دولار.. ويعالج في السعودية مجانًا

من جانبه، قال "العريفي": البحوث والملخصات العلمية العالمية في مجال أبحاث جراحة اورام النساء يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة القطاع الصحي ونشر العلم وتطوير العاملين في القطاعين العام و الخاص، ومثل هذه الملخصات تسهم في الارتقاء بالرعاية الصحية بوجه عام.