"الممر" الذي أعلنه ولي العهد.. "رؤية أوروبا الجديدة" تتحقق ورخاء وازدهار وفرص عمل

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد في كلمة له خلال قمة مجموعة العشرين المقامة في الهند، والتي يترأس حدفيها وفد المملكة العربية السعودية، أن المشروع يحقق المصالح المشتركة للدول المستهدفة به، وذلك من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي؛ وهو ما ينعكس إيجابياً على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة.