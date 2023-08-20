وزير العدل يطلق منصة "ناجز" لتعزيز تطور الحكومة الرقمية والتيسير على المستفيدين

أطلق وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم, منصة ناجز التي تضم 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية"، وتعد نقلة نوعية تعزز من جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.