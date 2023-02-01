الإعلان عن النسخة "4" من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية

ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير صناعة الألعاب، لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها، وتقديم الإرشاد المهني لهم، وذلك لرفع كفاءتهم في هذا المجال.