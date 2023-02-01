محليات

الإعلان عن النسخة "4" من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية

يهدف إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة على تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها
الإعلان عن النسخة "4" من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية
واس
واس

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، النسخة الرابعة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير صناعة الألعاب، لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها، وتقديم الإرشاد المهني لهم، وذلك لرفع كفاءتهم في هذا المجال.

وسيقام البرنامج بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وسينطلق في 26 فبراير 2023 لمدة 5 أيام، داعية الراغبين إلى الانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي: (https://gcam.gov.sa/s/4aMn4)، حيث سينتهي التسجيل في تاريخ 7 فبراير 2023.

وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
البرنامج السعودي الياباني
مطوري الألعاب الإلكترونية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org