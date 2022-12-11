لا حد للعمر أو العدد.. تسهيلات لقدوم المعتمرين الأتراك يُعلنها "الربيعة"

وأشار إلى التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدّسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوّار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، والنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الحج والعمرة بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية، ومزوّدي الخدمات من القطاع الخاص من خلال التحول الرقمي، وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوّعة لتمكين أكبر عددٍ من المسلمين من جميع أنحاء العالم من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.