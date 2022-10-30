وزارة الصناعة تستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين مع المستثمرين في أستراليا

وأشار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني إلى خطط المملكة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الفائدة منه، وسعيها نحو عقد شراكات عالمية مهمة في هذا القطاع؛ حيث يستهدف الوفد السعودي المشارك جذبَ الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين في المملكة؛ مبينًا أن العالم على مر التاريخ اعتمد بشكل كبير على المعادن والفلزات في البناء والتصنيع والتطوير وتحقيق التقدم التكنولوجي، وتسعى المملكة اليوم إلى إنشاء اقتصاد ديناميكي ومنفتح؛ حيث نجحت في إيجاد قاعدة صلبة لقطاع التعدين لتلبية متطلبات المستقبل.