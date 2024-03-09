"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والرياض ونجران والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الرياض؛ تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والشرقية، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصة الشرقية منها.