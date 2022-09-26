تكريم مدير عام معهد الإدارة العامة بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية

كُرِّم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، المقدم من وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للمجلس؛ وذلك على جهوده الطيبة والعمل الدؤوب خلال مسيرته المهنية التي تكللت بالعديد من الإنجازات والإسهامات المشرفة.
جاء ذلك خلال الحفل المصاحب لاجتماعات اللجان الوزارية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في دورتها الحالية خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2022م في العاصمة الرياض، بحضور وزراء الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للمجلس الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وبرئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.