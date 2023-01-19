"صحة الطائف" تختتم فعاليات ملتقى الاستثمار الصحي 2023

اختتمت صحة الطائف اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار الصحي 2023 والذي أقيم تحت رعاية الأمير سعود بن نهار، محافظ الطائف، ودشنه وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، تحت شعار "استثمر في الطائف" وبالتعاون مع أمانة الطائف، ووزارة التجارة، والغرفة التجارية بالمحافظة، وبعض الإدارات الحكومية والخاصة.
وقد تم خلال الملتقى عقد مجموعة من الجلسات أدارها مجموعة من المتخصصين في مجال الاستثمار، وقد خلُصت هذه الجلسات إلى عديد التوصيات منها، العمل على توحيد إجراءات إصدار التراخيص من قبل الجهات وأن تكون من موقع واحد والعمل على تحديث دليل الإجراءات للمستثمر مع وزارة الصحة والجهات الأخرى وكذلك العمل على تشكيل لجنة من قبل ذوي الاختصاص وكذلك الجهات المقدمة للخدمة لدراسة المعوقات التي تواجه المستثمر بالإضافة إلى مراجعة ضوابط ولوائح المراكز المتخصصة "مراكز التأهيل" مع وزارة الصحة.
كما أوصى الملتقى بدعم المستثمر الصحي من خلال توجيهه عند البدء بالاستثمار للشركات التقنية ذات الجودة العالية بالإضافة إلى إبراز الجوانب والأنظمة التقنية التي يجب على المستثمر أن يحرص عليها وأخذها بعين الاعتبار وكذلك التنسيق مع وزارة التجارة فيما يخص التسهيلات التي يمكن عرضها للمستثمر الصحي وذلك فيما يخص الجوانب التقنية، والعمل على إيجاد منصة إعلامية لعرض الفرص الاستثمارية وكذلك تسليط الضوء على الكوادر البشرية المميزة بالطائف ليكون لها الدور في جذب الاستثمارات الخارجية ودراسة الجدوى الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الطائف للمشاريع المستقبلية في الطائف.