"صحة الطائف" تختتم فعاليات ملتقى الاستثمار الصحي 2023

وقد تم خلال الملتقى عقد مجموعة من الجلسات أدارها مجموعة من المتخصصين في مجال الاستثمار، وقد خلُصت هذه الجلسات إلى عديد التوصيات منها، العمل على توحيد إجراءات إصدار التراخيص من قبل الجهات وأن تكون من موقع واحد والعمل على تحديث دليل الإجراءات للمستثمر مع وزارة الصحة والجهات الأخرى وكذلك العمل على تشكيل لجنة من قبل ذوي الاختصاص وكذلك الجهات المقدمة للخدمة لدراسة المعوقات التي تواجه المستثمر بالإضافة إلى مراجعة ضوابط ولوائح المراكز المتخصصة "مراكز التأهيل" مع وزارة الصحة.