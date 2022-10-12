ثالث محطاته.. مهرجان "القهوة السعودية" يصل إلى الظهران

تطلق هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة غداً فعاليات مهرجان "القهوة السعودية" في مركز "الظهران إكسبو" بمدينة الظهران، الذي يتضمن رحلة ثقافية حافلة بالأنشطة والفعاليات التي توطد أهمية القهوة السعودية، وتبرز دلالاتها الحضارية، واقترانها بهوية المجتمع السعودي عبر تاريخ زاخر بالمواقف والأحداث، إضافةً إلى استعراض أبرز الأدوات المستخدمة في تحضيرها، والأساليب المتبعة في تجهيزها وتقديمها.
ويجمع المهرجان الذي يمتد لثلاثة أيام بين الطابع الأثري والمحتوى الثقافي الذي يتمحور حول تاريخ القهوة السعودية، والأنشطة والفعاليات النوعيّة المستهدفة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر أربعة أقسام تبدأ بقسم "فنجال الضيف" المكون من فعاليات شجرة البن، والبيت الأخضر، ومنطقة العارضين، ومتحف الذهب الأخضر، ومنطقة للأطفال، وقسم "فنجال الكيف" الذي يشتمل على فعاليات تعاليل، وخبير القهوة، وتجربة التذوق، والقدوع، ويقدم القسم الثالث "فنجال السيف" فعاليات؛ حوار القهوة، وورش عمل، ومسابقة القهوة السعودية "درب الفنجال".
ويأتي القسم الأخير ليكون مقراً للمطاعم المشتملة على عربات الأطعمة، وجلسات مخصصة للأكل.
وتعد هذه المحطة هي الثالثة لمهرجان القهوة السعودية بعد أن انطلق من الرياض خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، ثم انتقل إلى جدة خلال الفترة 6-8 أكتوبر، وذلك ضمن أنشطة مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وبدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"؛ لتسليط الضوء على القهوة السعودية، وارتباطها الوثيق بثقافة وهوية المملكة.