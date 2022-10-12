ثالث محطاته.. مهرجان "القهوة السعودية" يصل إلى الظهران

ويجمع المهرجان الذي يمتد لثلاثة أيام بين الطابع الأثري والمحتوى الثقافي الذي يتمحور حول تاريخ القهوة السعودية، والأنشطة والفعاليات النوعيّة المستهدفة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر أربعة أقسام تبدأ بقسم "فنجال الضيف" المكون من فعاليات شجرة البن، والبيت الأخضر، ومنطقة العارضين، ومتحف الذهب الأخضر، ومنطقة للأطفال، وقسم "فنجال الكيف" الذي يشتمل على فعاليات تعاليل، وخبير القهوة، وتجربة التذوق، والقدوع، ويقدم القسم الثالث "فنجال السيف" فعاليات؛ حوار القهوة، وورش عمل، ومسابقة القهوة السعودية "درب الفنجال".