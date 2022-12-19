إنجاز سعودي فريد.. "رشيد البرية" يعتلي عرش "آسيا للكاراتيه" بأوزبكستان

واللاعب رشيد بن سالم البرية، الذي تحدّى الإعاقة؛ ليصبح نجماً في عالم الكاراتيه، كان قد حصل على المركز الأول في بطولة "أورنولدشورياتن نيقر" العالمية لجميع أنواع الدفاعات عن النفس المقامة في ولاية أوهايو الأمريكية لعام 2018 م، وعلى المركز الثاني في بطولة إسبانيا 2013، والمركز الثاني ببطولة إيطاليا 2014، والمركز الأول في بطولة فرنسا 2015.