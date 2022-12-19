إنجاز سعودي فريد.. "رشيد البرية" يعتلي عرش "آسيا للكاراتيه" بأوزبكستان

في إنجازٍ جديدٍ للمملكة؛ حقق الكابتن رشيد بن سالم البرية، بطل المنتخب السعودي ونادي ذوي الإعاقة بالقصيم، المركز الأول في بطولة آسيا للكاراتيه في أوزبكستان، للمرة الأولى بتاريخ البطولة الآسيوية.
واللاعب رشيد بن سالم البرية، الذي تحدّى الإعاقة؛ ليصبح نجماً في عالم الكاراتيه، كان قد حصل على المركز الأول في بطولة "أورنولدشورياتن نيقر" العالمية لجميع أنواع الدفاعات عن النفس المقامة في ولاية أوهايو الأمريكية لعام 2018 م، وعلى المركز الثاني في بطولة إسبانيا 2013، والمركز الثاني ببطولة إيطاليا 2014، والمركز الأول في بطولة فرنسا 2015.
وتمّ تكريم اللاعب "البرية" داخل المملكة في أكثر من مناسبة، أهمها عام 2018 من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال زيارته منطقة القصيم وتكريمه المميزين من أبناء وبنات المنطقة؛ وذلك في حفل استقبال أهالي المنطقة بمناسبة زيارته الميمونة لها، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.