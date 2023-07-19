لضمان توفير إمدادات موثوقة للطاقة.. أرصدة الكربون تعزز مساعي "أرامكو" لخفض الانبعاثات

وتصدرت أرامكو قائمة 16 شركة إقليمية ودولية بشرائها عددًا كبيرًا من أرصدة ائتمان الكربون؛ تماشيًا مع خطتها الاستراتيجية في أكبر مزاد عُقِد في العاصمة الكينية نيروبي لبيع 2.2 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون، وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها أرامكو السعودية في حدث مماثل، ففي عام 2022، وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة لدعم إنشاء سوق كربون طوعية إقليمية في الرياض، وشاركت في المزاد الافتتاحي؛ حيث تم بيع أرصدة كربونية بلغت 1.4 مليون طن، اشترت أرامكو السعودية منها 650.000 طن.