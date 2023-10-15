"دينية الحرمين": استهدافُ المدنيين في غزة مخالفٌ للقيم الدينية والأعراف الدولية

وثمّنت رئاسةُ الشؤون الدينية، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، جهودَ المملكة العربية السعودية الحثيثة الرامية إلى وقف التصعيد في فلسطين، ورفع الحصار عن مدينة "غزة"، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقَه المشروعة، ويحقّق الأمن الدائم والسلام العادل.