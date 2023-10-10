"هيئة النقل": عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغ 1.939 زيارةً

وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي سبتمبر بلغت 92%، بينما سجّلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك تشغيل سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.