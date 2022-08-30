زوار معرض "جسور" يشيدون بالعناية الكبيرة للقيادة بالإسلام والمسلمين

ومن ناحية أخرى، أبدى عضو مجلس العاصمة رئيس إدارة الثقافة والرياضة والسياحة في بانكوك فينيج، سعادته بعودة العلاقات بين البلدين، مبينًا أن هذا المعرض يعتبر من الفعاليات المهمة في تايلاند؛ حيث يبرز الجهود الحقيقية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة الأفكار المنحرفة التي تحاول الإساءة للإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن المعرض هو فرصة للتعرف على هوية وثقافة المجتمع السعودي.