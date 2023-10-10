"المسعودي": استضافة السعودية لكأس العالم 2034 يحقق للمملكة هذا الحلم الرياضي الكبير

ويضيف "المسعودي" قائلاً: "شهدت الفترة الماضية صعوداً هائلاً بارزاً على المستوى الرياضي بشكل عام، وفي كرة القدم على الأخص، ما دفعها للتقدم لاستضافة الحدث الأبرز في عالم كرة القدم، حيث وضعت ضمن خططها المستقبلية استضافة البطولات العالمية والقارية على رأس أولوياتها، وقد نجحت بالفعل في الفوز بحدثين كبيرين.. الأول.. تستضيف المملكة نهاية العام الجاري بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخها، والثانية بطولة كأس آسيا 2027، بالإضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، إضافةً إلى أحداث رياضية عالمية كبرى في السنوات الخمس الأخيرة، في رياضات كرة القدم والسيارات والتنس والفروسية والرياضات الإلكترونية والغولف ومصارعة المحترفين الأميركية.. وللمتابع يجد أن للمملكة دوراً رئيساً في بطولة (كأس القارات) التي ساهمت في تأسيسها برعاية الفيفا واستضافت بالفعل أول 3 نسخ منها أعوام 1992 و1995 و1997، كما أصبحت وجهة للأحداث الكروية الكبرى عندما استضافت كأس السوبر الإيطالي عام 2018، ثم كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية لأول مرة عام 2019، قبل أن يتكرر الأمر في استضافة مثل هذه البطولات في السنوات التالية.