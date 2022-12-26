"اشبعوا نوم".. "الزعاق": سنعيش هذا الأسبوع أطول ليالٍ وأقصر نهار في العام

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن هذه الأيام تشهد انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال، وسنعيش خلال الأسبوع الجاري أطول ليالٍٍ وأقصر نهار في العام على الإطلاق، وسيفتح علينا باب من الشتاء فاشبعوا نوماً في هذا الأسبوع.