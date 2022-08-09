أمير تبوك ينوّه بالنقلة الحضارية في المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، ومحافظي المحافظات بالمنطقة؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير المنطقة بالجميع؛ مشيرًا إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا من خلال مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويشرف عليها شخصيًّا سمو ولي العهد، والتي سوف تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط؛ بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة. والتي سوف تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأكد أمير تبوك، دور المحافظين وخاصة محافظي المحافظات الساحلية بالمنطقة بهذا الخصوص؛ مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع وتسهيل أعمالها وتذليل كل المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم.
وتَطرق في حديثه للمواطنين إلى ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين من أمطار الخير والبركة التي شملت معظم أرجاء المنطقة ؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من مختلف الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص؛ مثنيًا على ما قامت به إدارة كهرباء تبوك من أعمال وجهود لمعالجة الأعطال التي حصلت نتيجة سرعة الرياح.