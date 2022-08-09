أمير تبوك ينوّه بالنقلة الحضارية في المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة

وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير المنطقة بالجميع؛ مشيرًا إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا من خلال مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويشرف عليها شخصيًّا سمو ولي العهد، والتي سوف تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط؛ بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة. والتي سوف تعود بالنفع على الوطن والمواطن.