أمطار ورياح وسماء غائمة.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة

وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من جدة وأبها والباحة والطائف وينبع والوجه والسودة 90%.