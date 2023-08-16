أمطار ورياح وسماء غائمة.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة

رصد المركز الوطني للأرصاد، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة ومنطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة.
وتوقّع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من الشرقية والرياض.
وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من جدة وأبها والباحة والطائف وينبع والوجه والسودة 90%.