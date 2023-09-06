عمرها 95 عامًا.. تغيير صمام أورطي بنجاح لمريضة في "تخصصي الطائف"

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المريضة بعد تحويلها من أحد المستشفيات، إذ تعاني من آلام في الصدر وإغماءات متكررة مع ضيق في التنفس، حيث قام الفريق بعمل الفحوصات اللازمة، وبعدها قرر على الفور إجراء عملية لتغيير الصمام الأورطي، وذلك عن طريق قسطرة قلبية من شريان الفخذ، واستغرقت العملية حوالي ساعة بقيادة رئيس الجمعية السعودية للقسطرة القلبية الدكتور وائل قشقري والفريق الطبي بمركز القلب بالمستشفى.