عمرها 95 عامًا.. تغيير صمام أورطي بنجاح لمريضة في "تخصصي الطائف"

نجح الفريق الطبي بمركز القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة القلبية عن طريق شريان الفخذ الأيمن لمريضة تبلغ من العمر 95 عاماً.
واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المريضة بعد تحويلها من أحد المستشفيات، إذ تعاني من آلام في الصدر وإغماءات متكررة مع ضيق في التنفس، حيث قام الفريق بعمل الفحوصات اللازمة، وبعدها قرر على الفور إجراء عملية لتغيير الصمام الأورطي، وذلك عن طريق قسطرة قلبية من شريان الفخذ، واستغرقت العملية حوالي ساعة بقيادة رئيس الجمعية السعودية للقسطرة القلبية الدكتور وائل قشقري والفريق الطبي بمركز القلب بالمستشفى.
وتكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة المريضة بعد العملية، وتم إخراجها في اليوم الثاني من إجراء العملية بعد الاطمئنان على صحتها، ومتابعة حالتها بالعيادات الخارجية، التي أكدت تحسن حالتها بشكل كبير.
يُذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز متخصص في إجراء العمليات المعقدة، حيث قام مركز القلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإجراء 20 عملية جراحة قلب مفتوح تم خلالها تغيير الصمام الأورطي عن طريق الجراحة و تركيب 15 جهاز صعق كهربائي ومنظم لضربات القلب، كما قام المركز بإجراء 800 قسطرة تتضمن عمليتين لتوسيع الصمام الميترالي.