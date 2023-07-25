"خريطة الأمطار بالمملكة في أغسطس".. فرص وتوقعات تجلبها الخرائط الجوية

يُشير آخر الخرائط الجوية بالمُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بازدياد فرص الأمطار على المُرتفعات الجنوبية الغربية والغربية خلال شهر أغسطس.
ويُتوقع، بمشيئة الله، أن تتحسّن فرص الأمطار في مناطق: جازان وعسير والباحة، وتمتد لتطول أجزاءً من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة في بعض الأيام، وخاصة خلال النصف الثاني من الشهر، وعلى الرغم من تحسُّن فرص الأمطار في مناطق عِدّة إلا أن المؤشرات الأولية توضح أن الهطولات المطرية ستكون أقل من معدلاتها الاعتيادية في عديدٍ من المناطق، وفق موقع "طقس العرب".
ويأتي تحسُّن الأمطار الموسمية، نتيجة توقعات بتعمُّق ما يُعرف بالحزام المداري الموسمي ITCZ لأجواء شبه الجزيرة العربية مترافقاً بكتلة هوائية رطبة، كما يرتفع تأثير الرياح الموسمية الرطبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية بشكلٍ تدريجي خلال الشهر.