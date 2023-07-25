"خريطة الأمطار بالمملكة في أغسطس".. فرص وتوقعات تجلبها الخرائط الجوية

ويُتوقع، بمشيئة الله، أن تتحسّن فرص الأمطار في مناطق: جازان وعسير والباحة، وتمتد لتطول أجزاءً من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة في بعض الأيام، وخاصة خلال النصف الثاني من الشهر، وعلى الرغم من تحسُّن فرص الأمطار في مناطق عِدّة إلا أن المؤشرات الأولية توضح أن الهطولات المطرية ستكون أقل من معدلاتها الاعتيادية في عديدٍ من المناطق، وفق موقع "طقس العرب".