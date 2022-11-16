"موانئ" تنال جائزة "صفقة العام" خلال حفل ماريتايم ستاندرد التميز 2022

حصدت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" جائزة صفقة العام ضمن جوائز التميُّز لعام 2022م، خلال فعاليات النسخة التاسعة من حفل "The Maritime Standard Awards" في قطاع الشحن والموانئ والقطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
جاء ذلك تتويجًا للإنجازات التي حقّقتها "موانئ" لإحداث تحول نوعي في القطاع البحري وتسهيل حركة التجارة العالمية، وتأكيدًا على الأداء المتفوّق الذي تتميز به الموانئ السعودية لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين.
وشهد الحفل الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة استلام الجائزة في فرع "Deal of the Year" تحت رعاية رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة دبي العالمية، والنائب الثاني لرئيس مجلس دبي التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وبحضور ومشاركة وتنافس العديد من الجهات العاملة في القطاع البحري والموانئ الإقليمية.
وكانت "موانئ" قد أبرمت عددًا من الاتفاقيات الاستثنائية لإنشاء 7 مناطق لوجستية واعدة بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية هي: Maersk – LogiPoint - ودي بي ورلد، البحري، أبيات، وجلوب، بالإضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع شركة "CMA CGM" التي فازت عنها "موانئ" بجائزة صفقة العام.
وتستهدف "موانئ" إنشاء منصات لوجستية متكاملة في إطار سعيها المستمر لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بإنشاء مناطق لوجستية متخصصة داخل وخارج الموانئ تُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات، وتدعم تطوير منظومة نقلٍ بحريٍّ مستدام ومزدهر يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويعزز تقديم خدمات لوجستية عالية المستوى تواكب النمو الاقتصادي وتُمكن التكامل مع أنماط النقل الأخرى.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة في "موانئ" قد حصدت مؤخرًا 3 جوائز في حفل توزيع جوائز النقل واللوجستيات للشرق الأوسط Logistics & Transport Awards "LTA بما يُرسخ مكانتها في قطاع النقل البحري والموانئ.