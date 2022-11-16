"موانئ" تنال جائزة "صفقة العام" خلال حفل ماريتايم ستاندرد التميز 2022

وكانت "موانئ" قد أبرمت عددًا من الاتفاقيات الاستثنائية لإنشاء 7 مناطق لوجستية واعدة بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية هي: Maersk – LogiPoint - ودي بي ورلد، البحري، أبيات، وجلوب، بالإضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع شركة "CMA CGM" التي فازت عنها "موانئ" بجائزة صفقة العام.