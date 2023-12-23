"تخيَّلْ: يزيد وزنك كلما قام طفلك بسلوك غير صحي".. تجربة اجتماعية لـ"الصحة"

واستهدفت التجربةُ الكشفَ عن السلوكيات غير الصحية للأطفال في المنزل من أسئلة حول: تناول الوجبات السريعة أو الخضروات، وممارسة الألعاب الحركية أو الإلكترونية، أو تناول الغذاء أمام التليفزيون في المنزل، والنوم المبكر، وتناول الشيكولاتة.